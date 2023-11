Thiago Motta perde Riccardo Orsolini per infortunio: secondo i report, il giocatore del Bologna ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale, che molto probabilmente lo terrà fuori per circa 4-5 settimane. Dunque è da valutare la sua presenza nel match contro la Roma in programma il 17 dicembre allo stadio Dall'Ara.

