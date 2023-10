Alle 18.00 la Roma è ospite del Cagliari all'Unipol Domus nell'ottava giornata di campionato: prima del riscaldamento l'ex attaccante giallorosso Eldor Shomurodov, che in estate si è trasferito dalla Roma al club sardo in prestito con diritto di riscatto, ha salutato gli ex compagni e il General Manager romanista Tiago Pinto.