Il Torino torna a vincere e lo fa in trasferta: nella 10a giornata di campionato la squadra di Ivan Juric batte 1-0 il Lecce al Via del Mare. È decisiva la rete di Buongiorno al 41' per la vittoria dei granata, che si portano a quota 12 punti in classifica. Il Lecce, invece, resta a 13.