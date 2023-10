Serie A, Verona-Napoli 1-3: doppietta di Kvaratskhelia

La nona giornata di campionato si apre con la vittoria del Napoli, che ritrova il sorriso dopo la sosta: al Bentegodi la squadra di Rudi Garcia batte il Verona 3-1. Al 27' apre la sfida la rete di Politano che porta in vantaggio gli azzurri, poi sul finale del primo tempo Kvaratskhelia firma il raddoppio. Nella ripresa, al 55', il georgiano sigla il tris per il Napoli e la doppietta personale prima della rete di Lazovic. Con questa vittoria il Napoli sale a quota 17 punti in classifica, il Verona resta a 8.