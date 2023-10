Serie A, Sassuolo-Monza 0-1: decide il primo gol in biancorosso di Colombo. Pareggio a reti bianche tra Torino e Verona

Si sono conclusi anche i posticipi delle 18:30 della 7° giornata di Serie A. Il Monza batte a domicilio il Sassuolo con il primo gol in biancorosso di Lorenzo Colombo, mentre Torino e Verona si dividono la posta in palio pareggiando 0-0 e mantenendo le porte inviolate.

A Reggio Emilia nel primo tempo occasioni per i padroni di casa sui piedi di Lauriente e Pinamonti, mentre il Monza prova a farsi vedere in avanti con Ciurria. Nella ripresa iniziano meglio gli ospiti che al 65' passano in vantaggio con il primo gol in maglia biancorossa di Colombo, abile a battere Consigli sul primo palo dopo aver superato Ruan. Primi minuti con il Monza anche per il Papu Gomez, tornato in Italia dopo l'ultima esperienza con la maglia del Siviglia. Nel finale all'86' annullato il raddoppio a Colombo per fuorigioco. Il Monza sale a 9 punti e raggiunge Frosinone, Torino e appunto il Sassuolo.

A Torino invece dopo soli 2 minuti padroni di casa subito pericolosi con una discesa importante di Seck e un tiro parato da Montipò. I granata cercano subito di fare la partita, Il Verona si difende ordinatamente e non lascia spazi. Nella ripresa crescono gli ospiti che si rendono pericolosi con Djuric e Tameze, ma il risultato non si sblocca. Il Verona sale a 8 punti e scavalca la Lazio, il Torino resta decimo con un punto in più dei gialloblù.