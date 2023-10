Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali è in programma l'ottava giornata di campionato tra oggi e domenica. Apre l'ottavo turno di Serie A la sfida al "Castellani" tra Empoli e Udinese: termina 0-0, con un punto guadagnato per entrambe. Con questo risultato la squadra di Sottil si porta a 5 punti in classifica, a +1 dalla formazione di Andreazzoli terzultima.