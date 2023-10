Termina 1-1 tra Monza e Udinese la gara valida per la decima giornata di campionato e in scena nel pomeriggio. Al 27' Colpani sblocca la gara per il vantaggio dei padroni di casa, nella ripresa il subentrato Lucca pareggia i conti e fissa il risultato sull'1-1. Con questo pari la formazione di Palladino sale a 13 punti in classifica, sono invece 7 i punti dell'Udinese.