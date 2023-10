Serie A, Monza-Salernitana 3-0: quarto centro per Colpani, esordio per il Papu Gomez. Biancorossi settimi

Vittoria importante per il Monza di Raffaele Palladino nel lunch match delle 12:30, un 3-0 contro la Salernitana di Paulo Sousa che proietta i biancorossi temporaneamente al settimo posto con 12 punti in otto partite. Dopo soli 9 minuti i padroni di casa passano in vantaggio con il quarto gol stagionale di Colpani, abile a saltare un paio di avversari e battere il portiere Ochoa con un tiro preciso.

Al 18' arriva il raddoppio con Vignato, bravo ad approfittare di un azione personale di Gagliardini e a battere il portiere con un tocco ravvicinato. La partita resta saldamente nelle mani dei padroni di casa anche nella ripresa: da segnalare l'esordio del Papu Gomez al 65' e il 3-0 di Pessina su rigore che chiude ulteriormente la partita. Quinto risultato utile consecutivo per il Monza, mentre la Salernitana rimane a 0 vittorie e soli 3 punti dopo otto partite di campionato.