La Juventus sale al 3° posto obbligando il Milan a cedere la testa della classifica all'Inter, ieri vittoriosa sul Torino. I bianconeri vincono 1-0 a San Siro grazie al gol di Locatelli, nella ripresa, con deviazione decisiva di Krunic. Dal primo tempo il Milan era stato costretto in inferiorità numerica per l'espulsione di Thiaw.