Al Via del Mare termina in parità la sfida tra Lecce e Sassuolo, valida per l'ottava giornata di campionato. Al 22' sblocca la gara la rete di Domenico Berardi dal dischetto, ma al 48' Nikola Krstovic ristabilisce l'equilibrio e fissa il risultato finale sull'1-1. Il Sassuolo di Dionisi si porta a quota 10 punti in classifica, mentre il Lecce sale a 12.