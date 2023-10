Serie A, Lazio-Fiorentina 1-0: Immobile decide su rigore al 95'

Nel posticipo delle 20:45 allo stadio Olimpico la Lazio batte la Fiorentina 1-0 con un rigore di Ciro Immobile al 95', ottenendo la terza vittoria consecutiva in campionato. Nel primo tempo partono forte gli ospiti che passano in vantaggio al 13' con Lucas Beltran, con l'arbitro che però annulla tutto per un tocco di mano dell'attaccante. Quattro minuti dopo è ancora Beltran ad andare vicino al gol con un palo di testa su cross di Duncan. Nella ripresa è invece la Lazio a creare le prime vere opportunità con Castellanos e Felipe Anderson, con Terracciano protagonista di una grande parata sul brasiliano. La partita resta in equilibrio fino al 94', quando Milenkovic prende con il braccio il pallone in area e regala a Immobile una grande occasione dal dischetto. L'attaccante spiazza Terracciano e regala tre punti importanti ai biancocelesti.