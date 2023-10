Serie A: la Lazio batte l'Atalanta per 3-2, il Frosinone vince 2-1 contro il Verona

Le gare delle 15 dell'ottava giornata di campionato sono terminate e hanno visto le vittorie di Lazio e Frosinone contro Atalanta e Verona. La sfida tra i biancocelesti e i nerazzurri è finita 3-2: gli uomini di Maurizio Sarri si sono portati addirittura sul 2-0 nei primi 11 minuti grazie ad un autogol di De Ketelaere e al primo gol in Serie A di Castellanos. L'Atalanta è riuscita a recuperare con Ederson e Kolasinac, ma negli ultimi minuti Vecino ha consegnato i tre punti alla Lazio. Anche il Frosinone ha conquistato la vittoria contro il Verona per 2-1 grazie ai sigilli di Reinier e di Soulé, mentre per i veronesi è andato in gol Djuric in pieno recupero