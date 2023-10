La vittoria della Fiorentina chiude la settima giornata di campionato: al Franchi i padroni di casa battono 3-0 il Cagliari, avversario della Roma nel prossimo turno di Serie A. In apertura di gara Nico Gonzalez sigla il vantaggio, poi al 21' un autogol di Dossena fissa il risultato sul 2-0. Nel finale arriva anche il tris di Nzola. Con questo successo la squadra di Italiano sale a 14 punti in classifica come Juventus e Napoli, il Cagliari di Ranieri resta ultimo a 2 punti.