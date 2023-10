Serie A, Cagliari-Frosinone 4-3: rimonta dei rossoblu, che trovano il primo successo stagionale

Gara spettacolare quella delle 12 tra Cagliari e Frosinone. Ospiti in vantaggio con la prima rete di Soule, che poco dopo firma anche la doppietta personale. Nella ripresa succede di tutto, il Frosinone trova il 0-3 con Brescianini, poi la rimonta sarda. Oristanio, Makombou e la doppietta di Pavoletti nel recupero ribaltano la sfida con il definitivo 4-3. Prima vittoria per la squadra di Ranieri in campionato.