Nel lunch match della settima giornata di Serie A il Bologna trova la vittoria in casa con un'importante 3-0 ai danni dell'Empoli, che porta i rossoblù a 10 punti in classifica. Da segnalare la prestazione significativa di uno scatenato Riccardo Orsolini, autore di tutti e tre i gol della partita. Per gli uomini di Andreazzoli un brusco stop dopo l'importante vittoria interna contro la Salernitana, che lascia l'Empoli a tre punti e un solo gol segnato dopo sette partite disputate.