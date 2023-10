Serie A, Atalanta-Juventus 0-0: traversa di Muriel, bianconeri al 4° posto

Termina senza reti il big match tra Atalanta e Juventus, valevole per la settima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium viene fuori uno 0-0 al termine di un match molto equilibrato e combattuto, in cui non si contano tante occasioni da gol. Ad andarci piu' vicino pero' sono i bergamaschi, che colpiscono una traversa su punizione con Muriel e annesso miracolo di Szczesny, rendendosi molto pericolosi anche nel finale. La squadra di Allegri, priva di Vlahovic e Milik, sale cosi' a 14 punti insieme al Napoli, mentre gli uomini di Gasperini seguono subito dietro a quota 13.