Serie A: 2-1 del Bologna al Frosinone. Pari tra Salernitana e Cagliari

Nel pomeriggio due partite in scena valide per la nona giornata di campionato: il Bologna in casa vince 2-1 contro il Frosinone, pari invece tra Salernitana e Cagliari. Al Dall'Ara Ferguson porta in vantaggio i padroni di casa al 19', De Silvestri raddoppia al 22'. Nella ripresa Soulé dal dischetto accorcia le distanze ma non basta.

A Salerno la gara si sblocca al 79' con il gol di Luvumbo, poi arriva il pareggio di Dia prima del nuovo vantaggio del Cagliari con Nicolas Viola all'88'. In pieno recupero Dia di nuovo, ma questa volta su calcio di rigore, pareggia i conti.