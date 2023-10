Salernitana: esonerato Sousa. Accordo trovato con Inzaghi

La Salernitana ha diramato una nota in cui comunica di aver esonerato il tecnico portoghese Sousa: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Paulo Sousa. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

La società ha successivamente confermato di aver trovato l'accordo con Inzaghi, come comunicato sempre sul proprio sito: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra".

(salernitana.it)