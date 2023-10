Roma-Monza: El Shaarawy commosso dopo il fischio finale, Lukaku lo consola (FOTO e VIDEO)

Sollievo, gioia e commozione per Stephan El Shaarawy. Il match winner di Roma-Monza al termine del fischio finale si è gettato a terra per esultare, si è alzato e sul viso si è vista tutta la commozione per aver deciso la partita con il suo destro al volo e per essere tornato al gol dopo le polemiche generate attorno a lui e sulle quali è intervenuta anche la Roma. È stato Romelu Lukaku a consolarlo e ad abbracciarlo.

Ti amo da quando ero una bambina e ti ho visto segnare oggi: il giorno del mio venticinquesimo compleanno. Nessuno potrà mai toglierti la passione e l’amore che hai per ciò che fai.

Sei e sarai per sempre uno di noi e lo hai dimostrato più volte. Sempre con te.