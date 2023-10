Roma-Frosinone: questa sera il debutto della terza maglia (FOTO)

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena Roma-Frosinone, match valido per la settima giornata di Serie A. C'è grande attesa per questa partita sia per la situazione di classifica dei giallorossi sia per il debutto della nuova terza maglia. I giallorossi infatti indosseranno per la prima volta il kit nero targato Adidas e l'indizio è arrivato proprio dalla società capitolina su Twitter.