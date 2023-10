Roma-Frosinone, i convocati di Di Francesco: out Kaio Jorge, Lirola e Garritano. Presente Romagnoli (FOTO)

Oggi alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Frosinone, valida per la settima giornata di Serie A. Eusebio Di Francesco, allenatore dei ciociari, dovrà fare a meno di Kaio Jorge, Garritano, Harroui, Kalaj, Gelli e Lirola, tutti non convocati a causa di problemi fisici. Presente, invece, Romagnoli.

L'elenco dei convocati

Portieri:

Cerofolini, Frattali, Turati

Difensori:

Lusuardi, Marchizza, Monterisi, Okoli, Oyono, Romagnoli.

Centrocampisti:

Barranechea, Bourabia, Brescianini, Ibrahimovic, Lulic, Mazzitelli, Reinier.

Attaccanti:

Baez, Bidaoui, Caso, Cheddira, Cuni, Kvernadze, Soulè.