Pogba, confermate le controanalisi: positivo al testosterone

Era atteso per oggi l'esito delle controanalisi di Paul Pogba, inizialmente programmate per il 20 settembre. L'esito degli esami conferma la positività al testosterone della stella della Juventus e della nazionale francese. Ora l'ex Manchester United ha due strade: il patteggiamento o il processo. La società bianconera deciderà invece cosa fare con il contratto del francese.

? BREAKING: Paul Pogba has tested testosterone doping positive also to backup sample today.

?? Juventus will now decide how to proceed with his contract as Pogba faces risk of long-term ban. pic.twitter.com/P6lGlLv48C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2023