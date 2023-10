Napoli: Garcia a rischio esonero, il sogno è Conte. L'ex tecnico del Tottenham: "Fermarmi è stata una scelta precisa"

SKY SPORT - A rischio la panchina di Rudi Garcia. Il tecnico francese rischia di chiudere anticipatamente la propria esperienza alla guida del Napoli. Il presidente dei partenopei sta ragionando sulla possibilità di esonerarlo e il sogno sarebbe quello di sostituirlo con Antonio Conte, accostato anche alla Roma per il post Mourinho. L'ex tecnico del Tottenham ha preso parte a "Together, a black and white show", una serata-evento a tinte bianconere e ai microfoni dell'emittente satellitare ha parlato del proprio futuro:

"Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa, ho deciso di fermarmi con il Tottenham. Di base c'è la volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo che possono succedere tantissime cose. Mi godo questa atmosfera. Napoli? Bisogna sempre avere grande rispetto ed educazione, assolutamente. Mi godo questa serata, siamo contenti".