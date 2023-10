Milan, contro la Juventus giocherà Mirante: l'ultima volta da titolare con la Roma nel 2021

Dopo l'espulsione di Mike Maignan nella vittoriosa trasferta di Genova, arriva un'altra defezione in porta per il Milan, in vista della delicata partita contro la Juventus. Secondo Sky Sport infatti anche il secondo portiere Marco Sportiello sarebbe indisponibile e questo porterebbe i rossoneri a dover schierare il terzo portiere Antonio Mirante. L'estremo difensore in Serie A non scende titolare da Torino-Roma 3-1 del 18 aprile 2021, mentre l'ultima volta in tutte le competizioni è nella vittoria europea per 3-2 della Roma contro il Manchester United.