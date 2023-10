Il Torino oggi ha sfidato la Juventus nella partita valida per l’ottavo turno di Serie A. Il derby della Mole è terminato 2-0 per i bianconeri, le reti sono firmate Gatti e Milik, annullata una rete a Kean nel primo tempo. Pesano gli errori di Milinkovic Savic con due uscite a vuoto. La Juventus torna terza in classifica e il Torino si posiziona nono in attesa delle prossime gare. Alle 20.45 il Milan sfiderà il Genoa fuori casa.