Inter-Roma: squadra in partenza per Milano. Restano a casa Smalling, Spinazzola, Pellegrini, Dybala e Renato (VIDEO)

La Roma è pronta a partire per Milano. I giallorossi dopo le fatiche di coppa saranno impegnati in casa dell'Inter alle 18:00 di domani. Mourinho dovrà fare a meno di diversi titolari: non partiranno infatti Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Renato Sanches e Lorenzo Pellegrini. C'erano diversi tifosi a salutare i propri beniamini: Mancini, Lukaku e Paredes si sono fermati per firmare autografi.