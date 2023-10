Inter-Roma: nessun tesserato nerazzurro parlerà nel pre-partita

Si avvicina l'appuntamento di San Siro tra Inter e Roma. C'è tanta concentrazione da entrambe le parti, in una gara importante per tutte e due. Coma fa sapere Tommaso Turci di Dazn, inoltre, nessun tesserato nerazzurro parlerà nel pre-partita. Una scelta presa per non alimentare ulteriormente la situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni con il caso Lukaku.

Nessun tesserato dell’Inter parlerà prima di #InterRoma. La voglia è quella di concentrarsi sul campo per non alimentare ulteriormente la situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni. — Tommaso Turci (@TommasoTurci) October 29, 2023