Inter-Roma: Mourinho in tribuna con Nuno Santos e Cerra (VIDEO)

Nella decima giornata di campionato la Roma, dopo la vittoria in Europa League contro lo Slavia Praga, è ospite dell'Inter a San Siro. José Mourinho, grande ex di giornata con Romelu Lukaku, si accomoda in tribuna: il tecnico giallorosso, squalificato, seguirà la partita dei suoi dalla tribuna del Meazza insieme al preparatore dei portiere Nuno Santos e al match analyst Giovanni Cerra.