INTER-ROMA: le probabili formazioni. Lukaku-El Shaarawy davanti, Bove a centrocampo

Prova della maturità per la Roma, che dopo 3 vittorie di fila in campionato fa visita all'Inter, nel frattempo scavalcato al primo posto dalla Juventus. Sono tante le assenze in casa giallorossa, a cominciare dello squalificato Mourinho, che rilancia Llorente in difesa al fianco di Mancini e Ndicka. A destra c'è Karsdorp, dall'altra parte senza Spinazzola spazio a Zalewski. In mezzo al campo torna Cristante, con Bove e Paredes ai lati. In attacco El Shaarawy a supporto dell'uomo più atteso, Romelu Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER:: Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

A disp.: Di Gennaro, Audero, Darmian, de Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Asslani, Frattesi, Agoume, Stankovic, Sensi, Klaassen, Sanchez.

All.: Simone Inzaghi.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

A disp.: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Pagano, Aouar, Pisilli, Belotti, Azmoun.

All.: Salvatore Foti.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Peretti-Bresmes. IV: Manganiello. VAR: Di Paolo. AVAR: Dionisi.