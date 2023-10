Inter-Roma: Inzaghi non parlerà in conferenza stampa

Il clima verso Inter-Roma si è decisamente acceso negli ultimi giorni, complice il ritorno di Lukaku a San Siro. Dall'annuncio del tifo nerazzurro di 30mila fischietti che sottolineeranno il disprezzo nei confronti dell'ex attaccante dell'Inter, fino ad articoli e voci che hanno portato Mourinho, e anche Tiago Pinto ieri, a rispondere ai messaggi delle ultime ore.

Nel tentativo di mantenere alta la concentrazione ed evitare ulteriori polemiche o strumentalizzazioni, Inzaghi ha scelto di non parlare alla vigilia del match. Non ci sarà, dunque, conferenza pre partita e neanche interviste ai canali del club per l'allenatore dell'Inter.