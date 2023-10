Inter-Roma, Dybala resta a Trigoria: l'argentino non sarà convocato. Problemi anche per Spinazzola, gioca Zalewski

Domani alle ore 18 la Roma affronterà l'Inter nel match valido per la decima giornata di Serie A. José Mourinho dovrà rinunciare a numerosi calciatori per infortunio e tra questi c'è anche Paulo Dybala. Secondo quanto rivelato da Mirko Calemme di calciomercato.it, l'attaccante argentino non sarà convocato e continuerà ad allenarsi con l'obiettivo di essere a disposizione dalla prossima settimana.

++#Dybala non sarà tra i convocati della #Roma per il match con l'#Inter. #Mourinho ha deciso di evitare rischi e l'argentino si allenerà oggi e domani con l'obiettivo di essere a disposizione dalla prossima settimana++@calciomercatoit — Mirko Calemme (@mirkocalemme) October 28, 2023

Anche Leonardo Spinazzola non è al meglio dopo l'infortunio rimediato contro il Monza e, secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, ci sarà Nicola Zalewski sulla fascia sinistra.