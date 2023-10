Inter, Inzaghi: "Lukaku uno stimolo in più? Prima della Roma abbiamo una partita importante"

DAZN - L'Inter ha archiviato la pratica Torino con un facile 0-3. Decisivo anche questa sera Lautaro Martinez, capitano e trascinatore dei nerazzurri. Al termine del match Simone Inzaghi si è presentato davanti ai microfoni dei giornalisti e ha risposto a una domanda su Lukaku, oggi alla Roma:

Lautaro è esploso senza Lukaku. Con la Roma ci sarà uno stimolo in più?

"No, guarda… in questo momento sto pensando a quello che è successo mezz'ora fa e poi devo pensare al Salisburgo. Prima della Roma abbiamo una partita importante, contro una squadra giovane, forte, che corre, che gioca insieme da tanti anni".