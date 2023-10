Terminata la settima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, c'è da registrare la prima sanzione per Rick Karsdorp, ammonito nel corso del match contro il Frosinone vinto per 2-0.

(legaseriea.it)

