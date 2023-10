Termina in vantaggio per la squadra ospite il primo tempo tra Cagliari e Roma. I giallorossi di Mourinho passano in vantaggio al 19' con Aouar e subito dopo Lukaku firma il 2-0. Ammonito l'intero centrocampo giallorosso: cartellini gialli per Paredes, Aouar e Bove. A 5 minuti dalla fine del primo tempo Dybala esce zoppicando dopo uno scontro con Prati, al suo posto Belotti.