FOTO – Roma-Monza 0-0 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Monza, gara valida per la settima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è fermo sullo 0-0. Nella prima frazione di gioco è il Monza a spingere, ma senza creare grandi occasioni. Nella seconda parte dei primi 45 minuti la Roma prova a impensierire la retroguardia dei brianzoli: sponda di Belotti, Aouar tenta la girata in area ma viene prontamente contrastato dalla difesa avversaria. Al 37’ arriva la più grande chance del match: colpo di testa di Aouar da posizione ravvicinata e miracolo del reattivissimo Di Gregorio. Al 41’ cambia la partita: intervento da dietro di D’Ambrosio su Belotti, l’arbitro punisce il difensore del Monza e lo espelle. Il primo tempo si chiude con l’ennesimo grande intervento di Di Gregorio, che salva con il piede il colpo di testa di Belotti. Termina quindi 0-0 la prima frazione di gioco, ma il Monza è in 10 per l’espulsione di D’Ambrosio al 41’. Ecco i migliori scatti del match.