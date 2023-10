FOTO – Roma-Frosinone 1-0 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Frosinone, gara valida per la settima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 1-0 in favore dei giallorossi grazie alla rete di Lukaku. Il match è molto combattuto e il Frosinone, con coraggio, prova a impensierire Rui Patricio con Cuni, il quale sfiora per due volte il gol. Con il passare del tempo i giallorossi entrano in fiducia e trovano la rete al minuto 22 grazie a una grande giocata di Lukaku, che si sposta il pallone sul sinistro e trafigge Turati. Otto minuti più tardi Big Rom sfiora la doppietta, ma il portiere del Frosinone è reattivo e respinge. Nella parte finale del primo tempo le due squadre non creano grandi occasioni. Ecco i migliori scatti al termine della prima frazione di gioco.