All'ingresso in campo di Lukaku per il riscaldamento, si è scatenato il primo vortice di fischi che accompagnerà, da lì in poi, ogni momento del belga sul prato di San Siro durante la sfida tra Inter e Roma.

Non solo, però, perché nella curva interista sono comparse anche due banane gonfiabili ad "accogliere" l'entrata sul terreno di gioco del numero 90 per il warm-up pre-gara.