Trasferta complicatissima per una Roma ancora in emergenza numerica. I giallorossi fanno visita all'Inter. Ritorno nel suo vecchio stadio per Romelu Lukaku, accolto dai fischi assordanti del tifo nerazzurro. Primo tempo tutto di marchio interista, con il parziale che resta perĂ² sullo 0-0. Nella ripresa, a 10 dal termine, arriva il vantaggio dei padroni di casa firmato Thuram. Questi i migliori scatti del match.