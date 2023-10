Dopo la vittoria con Frosinone in campionato e Servette in Europa League, la Roma conquista un altro successo: nell'ottava giornata di Serie A i giallorossi vincono in trasferta contro il Cagliari, all'Unipol Domus finisce 4-1 per la formazione di Mourinho grazie alla doppietta di Lukaku e ai gol di Aouar e Belotti. E la squadra, dopo il fischio finale, ha festeggiato ed esultato sotto il settore ospiti riservato ai tifosi romanisti.