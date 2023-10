Domani sera alle 18:00 la Roma di José Mourinho sarà di scena a Cagliari per l'ottava giornata di Serie A, prima della sosta per le Nazionali. I giallorossi sono arrivati oggi pomeriggio in Sardegna e da pochi minuti anche in albergo, dove hanno ricevuto l'accoglienza di alcuni tifosi della Roma presenti.

(FOTO e VIDEO Roma Club Cagliari)