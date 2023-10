Cagliari, i convocati di Ranieri: out Radunovic, ok Luvumbo (FOTO)

Domani la Roma sarà ospite del Cagliari di Claudio Ranieri all'Unipol Domus nell'ottava giornata di campionato e, alla vigilia della sfida, il tecnico del club sardo ha diramato la lista dei 26 convocati: out Radunovic, a riposo per una contusione all'occhio destro riportata in allenamento, prima chiamata stagionale per Pereiro, Desogus e il portiere della Primavera Iliev.

L'elenco dei convocati: Goldaniga, Dossena, Nandez, Viola, Deiola, Prati, Hatzidiakos, Aresti, Oristanio, Pereiro, Jankto, Scuffet, Wieteska, Sulemana, Augello, Zappa, Makoumbou, Pavoletti, Iliev, Petagna, Obert, Azzi, Desogus, Shomurodov, Luvumbo, Di Pardo.

(cagliaricalcio.com)

