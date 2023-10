Atalanta, Gasperini: "La Serie A è molto più equilibrata, anche la Roma è cresciuta"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sporting, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Tra i vari temi tratatti, il tecnico dei bergamaschi si è soffermato anche sulla competitività del campionato di Serie A. Ecco le sue parole.

In campionato c'è maggiore equilibrio.

"Il campionato italiano è molto più equilibrato, ci sono Napoli, Milan Inter più competitive, sono cresciute anche Lazio, Roma, Fiorentina, ogni partita è difficile per tutti, anche per le big, questa è la differenza. Comunque è l'Europa a darci qualcosa per il campionato, non viceversa, in passato ci hanno dato qualche valore aggiunto da portare nel campionato".