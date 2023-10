7 gol dal 76' in Serie A per la Roma: solo l'Inter come i giallorossi

Allo Stadio Olimpico la Roma vince contro il Monza 1-0 nella nona giornata di campionato: decide Stephan El Shaarawy, subentrato nel corso della ripresa, al 90' andando poi ad esultare, abbracciato dai compagni, sotto la Curva Sud. Come rivela il portale di statistiche, quella di oggi è la settima rete realizzata dai giallorossi dal 76' in poi in questo campionato: nessuna squadra ne conta di più nella stagione in corso di Serie A. In questa speciale classifica anche l'Inter è a quota 7 come la Roma.





