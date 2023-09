VIDEO - Mourinho: "Penso che Smalling domani non sarà a disposizione, vediamo"

Dopo il ko col Milan e la sosta per gli impegni delle Nazionali, José Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Empoli, in programma domani sera all'Olimpico. Tra i temi affrontati anche quello legato a Chris Smalling, non al massimo della condizione: "Siete sempre negativi, noi siamo più positivi. Smalling è fondamentale per noi, ha una maturità che prima di iniziare a parlare degli errori fatti sa perfettamente analizzare se stesso, è molto facile comunicare con lui. Penso che domani non sarà a disposizione, vediamo l'allenamento odierno, magari torna in extremis per la panchina e per aiutare in caso di necessità, ma ci sono grandi possibilità che non giochi".

"Ovviamente è diverso parlare prima e dopo la chiusura del mercato. La Roma ha preso due attaccanti di livello, è praticamente impossibile avere giocatori come Lukaku e Azmoun con le nostre difficoltà. Se siamo tutti disponibili e in forma cambia il nostro profilo di squadra - ha aggiunto parlando delle possibilità della Roma in campionato -. Nelle prime due partite abbiamo giocato con Belotti ed El Shaarawy e non avevamo cambi, nella terza Lukaku ha giocato 15 minuti e adesso vogliamo migliorare. Abbiamo bravi attaccanti, Azmoun è arrivato in una condizione molto difficile dopo l'infortunio e senza allenamenti, ma ha lavorato molto per avvicinarsi a una condizione buona. Quando c'è Dybala abbiamo sempre un po' di paura, ma anche con la speranza che possa darci una mano importante. Belotti ed El Shaarawy hanno fatto un grande sacrificio, hanno giocato al limite della stanchezza. Ora siamo positivi, i giocatori sono arrivati l'altro ieri, abbiamo bisogno di allenamenti e partite per migliorare, ma sono contento per i giocatori che ho. Piazzamento? Il mio obiettivo è vincere domani e l'altro obiettivo sarà vincere la prossima. Voglio vincere tutte le partite".