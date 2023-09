VIDEO - Mourinho: "Pellegrini out. Dal 1' Lukaku-Dybala"

Nel corso della conferenza stampa odierna a Trigoria alla vigilia di Roma-Empoli, quarta giornata di campionato, José Mourinho ha parlato anche delle situazioni individuali. "Al momento Pellegrini è fuori, Smalling anche secondo me, ma magari succede qualcosa di positivo nell'ultimo momento. Mancini? Ringrazio Spalletti, ha fatto tanti anni da allenatore di club e ha capito che quando uno è infortunato per la seconda partita si può mandare a casa. Lo ha fatto con Mancini, Pellegrini e penso con giocatori di altri club. Questo tipo di sensibilità è positiva per noi allenatori di club. Mancini? Penso che giocherà - le parole del portoghese -. Siamo rimasti in 9 a Trigoria, ma 7 erano infortunati. Non siamo andati in vacanza e abbiamo lavorato con Belotti, Azmoun, Svilar, Boer e quelli della Primavera. Noi siamo così e moriremo con questa professionalità. Abbiamo lavorato tutti insieme solamente ieri, ma sono disponibili per giocare. Dobbiamo gestire intelligentemente la gara, prendendo anche qualche rischio, ma saranno tutti convocati, qualcuno inizia sicuramente la partita".

"Lukaku non era in una condizione drammatica quando è arrivato, non aveva mai lavorato con la squadra, ma si è allenato molto da solo e con il Milan ha giocato una ventina di minuti. Sanches e Paredes sono arrivati peggio di Lukaku, Azmoun ancora peggio perché era infortunato. Ora Lukaku sta bene, giocherà titolare e non sarei sorpreso se giocasse 90 minuti. Gli altri vanno gestiti differentemente, Lukaku è quello che sta meglio - ha aggiunto -. Dybala? Gioca, ma non sarà facile per lui giocare 90 minuti. Sta bene fisicamente, vuole giocare e lo farà dall'inizio".