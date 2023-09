Torino-Roma: slitta la decisione sul settore ospiti. Valutazioni rinviate al CASMS

A rischio la presenza dei tifosi giallorossi nel settore ospiti per la sfida tra Torino e Roma, in programma il 24 settembre alle 20.45, per la possibile contemporaneità di spostamenti tra i romanisti e i tifosi del Napoli diretti a Bologna.

Slitta la decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive che ha pubblicato una "determinazione" in merito: «Gli incontri di calcio "Canicatti - Licata (Serie D, in programma il 20 settembre 2023), "Cliternina - Città di Isernia" (Eccellenza, in programma il 23 settembre 2023), "Bologna -Napoli" (Serie A, in programma il 24 settembre 2023), "Torino - Roma" (Serie A, in programma il 24 settembre 2023), "Real Guglionesi - Venafro" (Eccellenza, in programma il 24 settembre 2023) "Catania - Foggia" (Serie C, in programma il 25 settembre 2023), sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l'individuazione di adeguate misure di rigore. Contestualmente, si invitano le Leghe competenti ad interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi».

(osservatoriosport.interno.gov.it)

