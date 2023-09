Torino-Roma, 234esima presenza in giallorosso per Cristante: raggiunto Amadei

Serata importante per Bryan Cristante, schierato titolare da Mourinho questa sera nella sfida contro il Torino per la quinta giornata di serie A. Per lui infatti con questa sono 234 presenze con la maglia della Roma in tutte le competizioni, un traguardo che gli permette di raggiungere nella classifica all-time al trentesimo posto un giocatore storico come Amedeo Amadei.