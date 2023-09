Torino, Juric: "La Roma si è ripresa con il 7-0 all'Empoli, impressionati dal potenziale in attacco" (VIDEO)

Dopo la vittoria in trasferta contro la Salernitana, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni del club granata anche della gara contro la Roma in programma domenica prossima. "Adesso testa alla prossima, vogliamo fare bene e continuare a fare bene. Mi sembra che la Roma si sia ripresa con il 7-0 all'Empoli, il potenziale in attacco ci ha impressionato. Con la Lazio sono squadre di livello superiore, hanno grandi giocatori ma siamo convinti che se siamo tosti come oggi possiamo giocarcela con tutti", le parole dell'allenatore del Toro.

"Adesso dobbiamo essere concentrati per la partita contro la Roma - ha aggiunto il difensore Ricardo Rodriguez -. Dobbiamo dare continuità, proviamo a fare una bella partita con la Roma e magari proviamo a vincere". "Ora Roma e Lazio? Secondo me, il mister preparerà bene le partite, noi dobbiamo essere concentrati e sicuramente possiamo fare bene", ha concluso.

