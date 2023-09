Torino, intervento di addominoplastica per Djidji: out contro la Roma (COMUNICATO)

Koffi Djidji sarà costretto a saltare Torino-Roma, match valido per la quinta giornata di Serie A (data e orario da definire). Il difensore centrale dei granata è stato operato nella giornata odierna e dovrà rimanere ai box per alcuni mesi, motivo per cui salterà la sfida di settembre contro i giallorossi. Ecco il report medico del Torino: "Il calciatore Koffi Djidji è stato sottoposto oggi a Montecarlo presso l’Institut Monégasque de Médecine et de chirurgie du Sport ad intervento di addominoplastica dal Professor Gilles Reboul, alla presenza dello staff medico del Torino FC. L’atleta inizierà immediatamente il percorso riabilitativo".

(torinofc.it)

