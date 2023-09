Serie A, vittoria in trasferta per il Torino: 3-0 alla Salernitana

Il quarto turno di Serie A si chiude oggi con due gare: Salernitana-Torino e questa sera Verona-Bologna. In trasferta il Torino di Ivan Juric, avversario della Roma nella prossima giornata di campionato, batte la Salernitana 3-0: apre al 15' la rete di Buongiorno, raddoppia Radonjic al 41' che si ripete per la doppietta personale e il tris dei granata al 50'. Il Torino sale a quota 7 punti in classifica, la Salernitana resta a 2.